Milano 11:29
42.117 -0,43%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:29
9.535 0,00%
Francoforte 11:29
23.183 -0,24%

Cambi: euro a 0,9323 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9323 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9323 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```