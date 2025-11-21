Madrid: andamento negativo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che presenta una flessione del 2,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Acciona Energia
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,49. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)