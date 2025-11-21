Madrid: andamento negativo per Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

Ibex 35

Acciona Energia

indice azionario della Borsa di Madrid

Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,22%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,49. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)