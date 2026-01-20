Acciona Energia, quotazioni in calo a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che esibisce una perdita secca del 5,26% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Acciona Energia
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Acciona Energia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)