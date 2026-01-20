Milano 13:02
Acciona Energia, quotazioni in calo a Madrid

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che esibisce una perdita secca del 5,26% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Acciona Energia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Acciona Energia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,9.

