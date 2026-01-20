Acciona Energia, quotazioni in calo a Madrid

produttore di energia rinnovabile spagnolo

Acciona Energia

Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 5,26% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,9.