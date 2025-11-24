Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice nipponico, che in chiusura evidenzia un 0%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48.070,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49.736,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 47.515,1.
