Milano 13:34
42.297 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:34
9.561 +0,23%
Francoforte 13:34
23.234 +0,62%

Francoforte: movimento negativo per Renk

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Renk
(Teleborsa) - Composto ribasso per Renk, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Renk si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,11 Euro. Prima resistenza a 50,51. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```