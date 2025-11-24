New York: calo per Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nel settore media
, che passa di mano con un calo del 2,50%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Twenty-First Century Fox
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Twenty-First Century Fox
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 65,21 USD, mentre il primo supporto è stimato a 62,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)