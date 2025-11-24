New York: calo per Twenty-First Century Fox

società attiva nel settore media

S&P-500

Twenty-First Century Fox

indice del basket statunitense

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,50%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 65,21 USD, mentre il primo supporto è stimato a 62,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)