Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:16
24.813 -1,12%
Dow Jones 20:16
47.673 -2,19%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Keysight Technologies in discesa a New York

Scende sul mercato il produttore di sistemi di misurazione elettronica, che soffre con un calo del 5,66%.
