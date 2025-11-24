Milano 17:35
New York: in forte denaro Tyson Foods

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore mondiale di carni bovine, avicole e suine, che mostra una salita bruciante del 6,66% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Tyson Foods mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,05%, rispetto a -0,67% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58,45 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54,87. L'equilibrata forza rialzista di Tyson Foods è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 62,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
