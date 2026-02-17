Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

A New York, forte ascesa per General Electric

Rialzo per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.
