New York: scambi negativi per Merck

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società chimico-farmaceutica
, in flessione del 2,70% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Merck
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 120,9 USD e primo supporto individuato a 117,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 124,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)