New York: scambi negativi per Merck

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società chimico-farmaceutica, in flessione del 2,70% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Merck classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 120,9 USD e primo supporto individuato a 117,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 124,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
