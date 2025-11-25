Milano
Martedì 25 Novembre 2025, ore 21.18
Natural Gas (Amsterdam) a 29,34 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
25 novembre 2025 - 19.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 29,34 euro/MWH alle 19:30.
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-1,49%
