Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:01
24.962 +0,36%
Dow Jones 21:01
47.074 +1,35%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Natural Gas (Amsterdam) a 29,34 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 29,34 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 29,34 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```