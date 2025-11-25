Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:02
24.964 +0,36%
Dow Jones 21:02
47.081 +1,36%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

New York: andamento sostenuto per GE Healthcare Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per GE Healthcare Technologies
Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,60%.
Condividi
```