Milano 16:49
46.865 +0,96%
Nasdaq 16:49
25.063 -1,09%
Dow Jones 16:49
49.594 +0,72%
Londra 16:49
10.446 +1,27%
Francoforte 16:47
24.680 -0,41%

New York: in bella mostra GE Healthcare Technologies

Prepotente rialzo per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che mostra una salita bruciante del 5,79% sui valori precedenti.
