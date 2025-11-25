Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:02
24.964 +0,36%
Dow Jones 21:02
47.081 +1,36%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

New York: calo per J.M. Smucker

Migliori e peggiori
New York: calo per J.M. Smucker
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che vende prodotti alimentari confezionati, che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.

L'andamento di J.M. Smucker nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per J.M. Smucker, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 99,79 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 102,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 98,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```