New York: calo per J.M. Smucker

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che vende prodotti alimentari confezionati
, che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.
L'andamento di J.M. Smucker
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per J.M. Smucker
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 99,79 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 102,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 98,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)