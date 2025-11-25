Milano 16:39
42.698 +0,95%
Nasdaq 16:39
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:39
46.717 +0,58%
Londra 16:39
9.599 +0,67%
Francoforte 16:39
23.438 +0,85%

New York: risultato positivo per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Lululemon Athletica
Balza in avanti il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.
Condividi
```