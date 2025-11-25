Milano 16:42
Si muove in ribasso Oracle a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale fornitore di software aziendale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,90% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Oracle è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Oracle, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 187 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 194. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 183,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
