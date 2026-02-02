Oracle accelera nel premarket su conferma rating da parte di Fitch nonostante maxi bond per cloud e AI

(Teleborsa) - Le azioni di Oracle
accelerano nel pre-market di Wall Street - al momento in progresso del 4,5% dopo avere lasciato sul parterre il 2,6% venerdì scorso - dopo che Fitch Ratings ha confermato i rating di credito dell’azienda nonostante i piani per una sostanziosa emissione emissione obbligazionaria nel 2026.
Il colosso presieduto da Larry Ellison prevede infatti di raccogliere quest'anno tra 45 e 50 miliardi di dollari
, attraverso un mix di emissioni obbligazionarie ed equity, per ampliare significativamente la propria capacità cloud
e far fronte alla crescente domanda legata all’intelligenza artificiale
. Il finanziamento servirà a soddisfare gli impegni contrattuali con grandi clienti come AMD
, Meta
, Nvidia
, OpenAI
, TikTok
e xAI
.
Fitch ha assegnato alle obbligazioni non garantite proposte da Oracle un rating ’BBB’
, mantenendo al contempo i rating di default
dell’emittente a lungo e breve termine rispettivamente a ’BBB’ e ’F2’, con prospettive stabili
.
Fitch prevede che la leva finanziaria EBITDA di Oracle supererà 3,5x nel 2026
, ma si aspetta un calo negli anni fiscali 2027-2028
man mano che aumenteranno i ricavi incrementali e l’EBITDA dagli investimenti nel calcolo IA. L’agenzia di rating prevede un flusso di cassa libero pre-dividendo negativo superiore a 26 miliardi di dollari quest'anno e 18 miliardi nel 2027.