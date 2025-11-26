Milano 9:56
Analisi Tecnica: indice DAX del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Seduta vivace per il principale indice di Francoforte, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,97%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.216,1. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.588,9. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23.961,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
