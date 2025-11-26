Milano 9:59
42.763 +0,15%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:59
9.632 +0,23%
23.518 +0,23%

Cambi: euro a 1,1582 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1582 sul dollaro alle 08:30.
