Milano 14:42
43.060 +0,85%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:42
9.676 +0,70%
Francoforte 14:42
23.590 +0,53%

Francoforte: brillante l'andamento di Hugo Boss

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Hugo Boss
(Teleborsa) - Bene la casa di moda tedesca, con un rialzo del 2,27%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hugo Boss più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo del luxury brand resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 39,09 Euro. Supporto visto a quota 38,22. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 39,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```