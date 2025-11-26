Francoforte: brillante l'andamento di Hugo Boss

(Teleborsa) - Bene la casa di moda tedesca
, con un rialzo del 2,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hugo Boss
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo del luxury brand
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 39,09 Euro. Supporto visto a quota 38,22. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 39,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)