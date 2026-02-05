Francoforte: brillante l'andamento di Hugo Boss

casa di moda tedesca

Germany MDAX

Hugo Boss

luxury brand

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,45 Euro. Supporto stimato a 35,54. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)