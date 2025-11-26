Milano 10:01
42.685 -0,03%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:01
9.624 +0,15%
Francoforte 10:01
23.481 +0,07%

Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Delivery Hero, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +2,11% del Germany MDAX).


La situazione di medio periodo di Delivery Hero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17,48 Euro. Supporto visto a quota 16,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
