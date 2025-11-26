Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Delivery Hero
, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Delivery Hero
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +2,11% del Germany MDAX
).
La situazione di medio periodo di Delivery Hero
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17,48 Euro. Supporto visto a quota 16,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)