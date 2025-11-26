Milano 17:35
New York: in calo Veralto

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda che offre soluzioni dedicate alla qualità e all'analisi dell'acqua, che sta segnando un calo del 2,19%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Veralto mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,97%, rispetto a +3,17% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 103,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,8. L'equilibrata forza rialzista di Veralto è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 105,6.

