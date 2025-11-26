New York: in calo Veralto

azienda che offre soluzioni dedicate alla qualità e all'analisi dell'acqua

S&P-500

Veralto

indice del basket statunitense

Veralto

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,19%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,97%, rispetto a +3,17% dell').Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 103,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,8. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 105,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)