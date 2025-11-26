Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:52
25.285 +1,06%
Dow Jones 18:52
47.552 +0,93%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: scambi negativi per Waters
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, che presenta una flessione del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Waters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Waters rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Waters mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 409,1 USD. Rischio di discesa fino a 399,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 418,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
