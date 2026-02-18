Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:48
24.879 +0,72%
Dow Jones 20:48
49.622 +0,18%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: si concentrano le vendite su American Tower

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su American Tower
Retrocede la società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast, con un ribasso del 3,18%.
Condividi
```