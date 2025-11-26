Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:47
25.265 +0,99%
Dow Jones 20:47
47.517 +0,86%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Petrolio a 58,21 dollari alle 19:30

Petrolio a 58,21 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 58,21 dollari per barile alle 19:30.
