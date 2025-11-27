Analisi Tecnica: indice DAX del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +1,11%.
Lo scenario di medio periodo del DAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 23.937,7. Supporto a 23.303,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24.572.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)