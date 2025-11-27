Milano 13:29
43.222 +0,21%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 13:29
9.680 -0,12%
Francoforte 13:28
23.781 +0,23%

Madrid: scambi al rialzo per Acciona Energia

Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Acciona Energia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 21,42 Euro. Supporto visto a quota 20,94. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 21,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
