Milano 11:40
43.178 +0,11%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:39
9.674 -0,18%
Francoforte 11:39
23.771 +0,19%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto telecomunicazioni in Italia
In lieve calo l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata sotto la parità a 11.014,08 punti.
Condividi
```