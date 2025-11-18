Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,46 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,46 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,46 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```