SILVER del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,53. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,16. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)