Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

SILVER del 27/11/2025

Finanza
SILVER del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,53. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,16. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57,9.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
