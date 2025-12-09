Milano 12:32
43.568 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:32
9.656 +0,11%
Francoforte 12:32
24.123 +0,32%

SILVER dell'8/12/2025

Finanza
SILVER dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un timido -0,17%.

Le implicazioni di breve periodo dell'argento sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 58,75. Possibile una discesa fino al bottom 57,39. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 60,11.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```