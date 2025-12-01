Analisi Tecnica: indice DAX del 28/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,29%.
Lo status tecnico di medio periodo del DAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 24.036, mentre i supporti sono stimati a 23.438,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 24.633,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)