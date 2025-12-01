Milano 11:54
42.966 -0,90%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:54
9.717 -0,04%
Francoforte 11:54
23.541 -1,24%

Analisi Tecnica: indice DAX del 28/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 28/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,29%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 24.036, mentre i supporti sono stimati a 23.438,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 24.633,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```