Milano
11:56
42.960
-0,92%
Nasdaq
28-nov
25.435
0,00%
Dow Jones
28-nov
47.716
+0,61%
Londra
11:56
9.715
-0,06%
Francoforte
11:56
23.534
-1,27%
Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 12.13
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,81%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,81%
Hang Seng a 26.068,05 punti
In breve
,
Finanza
01 dicembre 2025 - 06.10
Indice Hang Seng +0,81% a quota 26.068,05 all'apertura pomeridiana.
Condividi
