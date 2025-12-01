Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:36
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:36
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Madrid: andamento negativo per Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Acciona
(Teleborsa) - Ribasso per la società elettrica spagnola, che presenta una flessione del 2,08%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 168,1 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 171,6. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 175,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```