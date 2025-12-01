Madrid: andamento negativo per Acciona

società elettrica spagnola

Ibex 35

Acciona

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,08%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 168,1 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 171,6. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 175,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)