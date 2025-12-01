Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su Seagate Technology

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda americana attiva nel settore storage, con un ribasso del 2,77%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,28%, rispetto a +3,33% dell'indice del basket statunitense).


Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 274,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 264,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 284,7.

