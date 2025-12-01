New York: si concentrano le vendite su Seagate Technology

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda americana attiva nel settore storage
, con un ribasso del 2,77%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Seagate Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,28%, rispetto a +3,33% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 274,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 264,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 284,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)