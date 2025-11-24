Milano 17:35
Migliori e peggiori
A New York corre Seagate Technology
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,79%.

Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Analizzando lo scenario di Seagate Technology si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 247 USD. Prima resistenza a 260,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 238,1.

