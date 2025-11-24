A New York corre Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

S&P-500

Seagate Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,79%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 247 USD. Prima resistenza a 260,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 238,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)