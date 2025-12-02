Milano 11:49
Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Composto ribasso per il principale indice di Francoforte in flessione dell'1,04% sui valori precedenti.

Il grafico attuale del DAX evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 23.423,8. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 23.795,9. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 23.258,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
