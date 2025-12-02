Milano 11:52
43.510 +0,58%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:52
9.736 +0,34%
Francoforte 11:52
23.753 +0,69%

Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 11:30

Euro a 1,1602 sul dollaro alle 11:30.
