Milano 15:47
43.317 +0,13%
Nasdaq 15:47
25.525 +0,72%
Dow Jones 15:47
47.321 +0,07%
Londra 15:47
9.690 -0,13%
Francoforte 15:47
23.698 +0,46%

Cambi: euro a 1,1617 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1617 dollari alle 15:41
Euro a 1,1617 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```