New York: scambi negativi per Best Buy

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, che mostra un decremento del 3,64%.
L'andamento di Best Buy
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Best Buy
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 73,17 USD con area di resistenza individuata a quota 76,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 71,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)