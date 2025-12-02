Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:24
25.528 +0,73%
Dow Jones 19:24
47.388 +0,21%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: Teradyne, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teradyne più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Teradyne è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 189,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 186,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 192,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
