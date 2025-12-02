New York: Teradyne, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teradyne
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Teradyne
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 189,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 186,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 192,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)