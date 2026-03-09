Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:54
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:54
47.167 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: senza freni Teradyne

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in rialzo del 5,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Teradyne rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 271,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 298,2. Il peggioramento di Teradyne è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 254.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
