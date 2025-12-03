Analisi Tecnica: indice DAX del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice di Francoforte, che chiude con una variazione percentuale dello 0,51%.
Lo scenario del DAX che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 23.587,9. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 23.835,3 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 23.465.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)