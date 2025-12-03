Milano 2-dic
43.355 0,00%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 0,00%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Cambi: euro a 0,8794 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 0,8794 sulla sterlina inglese alle 08:30.
