Milano 17:20
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:20
10.469 +0,22%
Francoforte 17:20
24.797 -0,47%

Cambi: euro a 0,8698 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8698 sterline alle 08:30
Euro a 0,8698 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```