Milano 12:04
43.600 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:04
9.681 -0,22%
Francoforte 12:04
23.749 +0,16%

Cambi: euro a 1,166 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,166 dollari alle 11:30
Euro a 1,166 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```