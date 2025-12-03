New York: movimento negativo per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

S&P-500

Western Digital

indice del basket statunitense

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,86%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 159,5 USD. Primo supporto visto a 151,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 147,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)