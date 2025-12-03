Milano 17:35
New York: movimento negativo per Western Digital

(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che presenta una flessione del 2,86%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 159,5 USD. Primo supporto visto a 151,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 147,3.

