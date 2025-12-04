Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 3/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Andamento piatto per il principale indice di Francoforte, che propone sul finale un moderato -0,07%.

Lo scenario del DAX che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 23.576,5. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 23.823,9 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 23.459,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
