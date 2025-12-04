Analisi Tecnica: indice DAX del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Andamento piatto per il principale indice di Francoforte, che propone sul finale un moderato -0,07%.
Lo scenario del DAX che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 23.576,5. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 23.823,9 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 23.459,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)