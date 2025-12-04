Milano 12:59
43.463 +0,19%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 12:59
9.715 +0,23%
Francoforte 12:59
23.875 +0,76%

Cambi: euro a 1,167 dollari alle 11:30
Euro a 1,167 sul dollaro alle 11:30.
